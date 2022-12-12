ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія не відмовилась від тактики терору. Зеленський попередив про нові можливі удари

Новость на русском →
Україна, Понеділок 12 грудня 2022 22:22
Росія не відмовилась від тактики терору. Зеленський попередив про нові можливі удари Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору, а відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час", - заявив Зеленський.

За словами президента, очевидно, що і без світла Україна добре знає, куди стріляти та що звільняти, а Росія все одно надіється на блекаути. Він додав, що це остання надія терористів.

"Тож, поки в них є ракети - а вони ще в Росії є, - будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що на всіх рівнях українців мають бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І треба зробити все, щоб пройти цю зиму.

Нагадаємо, що Росія використовує під час масованих обстрілів українські крилаті ракети Х-55, які було передано в рамках Будапештського меморандуму.

Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час ведення повномасштабної війни проти України. За місяць країна-агресор виробляє близько 40 нових ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський про надію окупанта на блекаут: і без світла знаємо, куди стріляти
Зеленський про надію окупанта на блекаут: і без світла знаємо, куди стріляти
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство