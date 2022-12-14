Шмигаль: РФ випустила тисячу ракет і дронів за півтора місяця, але не змогла зруйнувати енергосистему України
Росія не змогла занурити Україну в блекаут. Ворог розраховував на те, що своїми ракетами повністю відключить світло та тепло, але зазнав невдачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.
"Вісім ракетних ударів, понад тисяча ракет і дронів за півтора місяця не змогли зруйнувати нашу енергосистему, але головне - не змогли зруйнувати стійкість українців", - зазначив глава уряду.
Шмигаль вказав, що зараз з підтримкою міжнародних партнерів, "із масою тих запчастин, які направляються", відуватиметься відновлення української енергетичної інфраструктури.
Також, за його словами, в Україні вже створили паралельну незалежну інфраструктуру виробництва електроенергії через генератори.
"Українці надзвичайно швидко і з дуже високою інтенсивністю адаптуються і мобілізуються, тому нас їм (росіянам - ред.) не зламати, ми точно пройдемо цю зиму", - додав прем'єр.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що РФ не відмовилась від тактики терору та готується до нових масованих ракетних ударів.
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