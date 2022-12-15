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Несколько улучшилась на этой неделе. В ОП рассказали о ситуации в энергосистеме Украины

Фото: На этой неделе ситуация в энергосистеме Украины несколько улучшилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

На этой неделе ситуация в энергосистеме Украины в целом улучшилась. В большинстве областей удалось выйти на графики плановых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что в течение 14 декабря аварийные отключения были лишь в нескольких регионах.

"Мы стремимся в ближайшие дни выйти на плановые отключения во всех областях Украины", - проинформировал Тимошенко.

В то же время замглавы ОП добавил, чтобы уберечь критическую инфраструктуру от российских атак было сделано много работы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что РФ выпустила тысячу ракет и дронов за полтора месяца, но не смогла разрушить энергосистему Украины.

К слову, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не отказалась от тактики террора и готовится к новым массированным ракетным ударам.

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