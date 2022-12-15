Дещо покращилася цього тижня. В ОП розповіли про ситуацію в енергосистемі України

Цього тижня ситуація в енергосистемі України загалом покращилася. У більшості областей влалося вийти на графіки планових відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

Водночас заступник глави ОП додав, щоб убезпечити критичну інфраструктуру від російських атак було зроблено багато роботи.

"Ми прагнемо найближчими днями вийти на планові відключення в усіх областях України", - поінформував Тимошенко.

Посадовець зазначив, що упродовж 14 грудня аварійні відключення були лише в декількох регіонах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що РФ випустила тисячу ракет і дронів за півтора місяця, але не змогла зруйнувати енергосистему України.

До слова, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Росія не відмовилась від тактики терору та готується до нових масованих ракетних ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.