Десерт перед їжею - користь чи шкода для організму? Це мають знати усі

Вживання десерту перед основною стравою може впливати на апетит, рівень глюкози в крові та загальну калорійність раціону. Однак, така звичка має не приносить користі організму.

Що станеться з організмом

Якщо їсти десерт перед основною їжею, це може по-різному впливати на організм - залежно від складу десерту та об’єму порції.

Різкий стрибок рівня цукру в крові

Солодощі, особливо з простими вуглеводами (цукор, біле борошно), швидко підвищують глюкозу в крові, що може викликати енергійний підйом, а згодом - різке падіння та втому.

Зниження апетиту

Якщо насититися солодким, то мозок отримає сигнал про ситість. Тому в результаті ви з’їсте менше білків, овочів чи корисних жирів.

Порушення травлення

Організм "очікує" складнішу їжу, яка довше перетравлюється. Солодке, з’їдене першим, може спровокувати здуття, дискомфорт або навіть печію.

Крім того, регулярне споживання десертів до основного прийому їжі сприяє надлишку калорій, що призводить до збільшення маси тіла.

Інколи якщо дозволити собі трохи солодкого до їжі, це іноді допомагає не переїдати десертів пізніше. І це єдиний плюс для організму від цієї звички.

Коли найкраще їсти десерт

Найкраще - вживати десерт після основної їжі або разом з білками чи клітковиною. Це допомагає знизити глікемічний індекс страви та запобігти різким скачкам цукру в крові.

Якщо виникає бажання солодкого, то переключіть свою увагу. Наприклад, прогуляйтесь або послухайте музику.