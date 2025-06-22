Десерт перед едой - польза или вред для организма? Это должны знать все

Употребление десерта перед основным блюдом может влиять на аппетит, уровень глюкозы в крови и общую калорийность рациона. Однако, такая привычка не приносит пользы организму.

РБК-Украина также сообщает, когда лучше всего есть десерты.

Что произойдет с организмом

Если есть десерт перед основной едой, это может по-разному влиять на организм - в зависимости от состава десерта и объема порции.

Резкий скачок уровня сахара в крови

Сладости, особенно с простыми углеводами (сахар, белая мука), быстро повышают глюкозу в крови, что может вызвать энергичный подъем, а затем - резкое падение и усталость.

Снижение аппетита

Если насытиться сладким, то мозг получит сигнал о сытости. Поэтому в результате вы съедите меньше белков, овощей или полезных жиров.

Нарушение пищеварения

Организм "ожидает" более сложную пищу, которая дольше переваривается. Сладкое, съеденное первым, может спровоцировать вздутие, дискомфорт или даже изжогу.

Кроме того, регулярное потребление десертов до основного приема пищи способствует избытку калорий, что приводит к увеличению массы тела.

Иногда если позволить себе немного сладкого до еды, это иногда помогает не переедать десертов позже. И это единственный плюс для организма от этой привычки.

Когда лучше всего есть десерт

Лучше всего - употреблять десерт после основной еды или вместе с белками или клетчаткой. Это помогает снизить гликемический индекс блюда и предотвратить резкие скачки сахара в крови.

Если возникает желание сладкого, то переключите свое внимание. Например, прогуляйтесь или послушайте музыку.