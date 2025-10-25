Десантники ВСУ освободили еще одно село в районе Покровска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Во время штурмовых действий наши воины вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек", - говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация возле Покровска

Недавно российская ДРГ сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких гражданских. Однако украинские военные обнаружили оккупантов и ликвидировали их в помещении железнодорожного вокзала.

Также мы писали, что за сентябрь потери врага в пехоте на Покровском направлении выросли почти на 30%. В сентябре в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ потери россиян в пехоте выросли почти на 30%. Так, в прошлом месяце украинские военные на данном направлении обезвредили 1851 оккупанта.

Ранее в Генштабе заявляли, что на Покровском направлении продолжается ожесточенная оборонительная операция Украины. Российские войска несут колоссальные потери, пытаясь прорваться в город.

Как отметили в штабе, на территории Покровского района Донецкой области Силы обороны Украины проводят как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в частности на территории города Покровск и в его окрестностях, так и меры активной обороны.