Десантники ЗСУ розповіли, як взяли в полон військового КНДР (відео)

"Не секрет, що військовослужбовці з Північної Кореї не здаються в полон, вони готові накласти на себе руки, аби тільки не потрапити до українських воїнів. Однак Поліським десантникам вдалося захопити такого бойовика", - йдеться в публікації.

Як розповіли бійці "дев'яносто п'ятки", під час одного з боїв на Курщині у штурмових діях брали участь північнокорейські військовослужбовці. Але українські захисники за допомогою дронів змусили ворожий наступ захлинутися.

На певній локації потім був виявлений солдат противника, який був поранений, у російській військовій екіпіровці, але у бронежилеті іншого розміру. Він сам махав воїнам 95-ї оДШБр, скоріш за все думаючі, що це солдати РФ.

Військовому КНДР дали ковбасу, і коли вели до бронемашини для подальшого транспортування, він щосили кинувся на стовп, намагаючись себе вбити. Оле обійшлося усе нормально. Вже у полоні північнокорейцю дали подивитися мультики, й потім передали співробітникам СБУ для допиту.

Поліські десантники зазначили, що солдати КНДР беруть на Курському напрямку кількістю. Їм, скоріш за все, дали наказ не здаватися в полон, щоб спробувати приховати докази своєї участі у війні.

Бійці 95 оДШБр ЗСУ додали, що попри звичайну практику російських окупантів залишати своїх солдатів на полі бою (як поранених, так і тіла загиблих), військові КНДР намагаються своїх співвітчизників забирати.

Взяття в полон військових КНДР

11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Солдат КНДР, серед іншого, розповіли про значні втрати серед військових свого контингенту.

Раніше президент Володимир Зеленський опублікував відео з допитами полоненого. Тоді солдат КНДР розповів що після поранення майже тиждень сам був на полі бою де його згодом врятували українські військові.

Також Зеленський запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину забрати полонених північнокорейських солдатів, однак з певною умовою.

Нещодавно полонений північнокорейський військовий розповів, що солдати КНДР були доставлені на територію РФ на поромі, а потім потягом. Вони перебували в цілковитій інформаційній ізоляції.