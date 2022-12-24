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Вісім БПЛА та 480 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

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Київ, Субота 24 грудня 2022 09:25
Вісім БПЛА та 480 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян Фото: втрати Росії у війні складають вже 101 430 окупантів вбитими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу знищили ще 480 окупантів та збили вісім ворожих БПЛА. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять 101430 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків - 3006 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 5994 (+8) од,
  • артилерійських систем - 1988 (+4) од,
  • РСЗВ - 418 (+4) од,
  • засоби ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+8),
  • крилаті ракети - 653 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4627 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 178 (+0).

Вказано, що найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, за даними Генштабу, через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювати лікарні Луганської області у військові госпіталі.

Також ми писали, що на тимчасово окупованих територіях росіяни тримають своїх поранених за ґратами, щоб ті не втікали.

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