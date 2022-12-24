Десантники уничтожили позицию и боеприпасы россиян под Луганском (видео)

Украинские военные уничтожили позицию российских военных в Луганском направлении. После поражения сдетонировал и боекомплект оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"А впоследствии артиллеристы-десантники окончательно уничтожили позицию российских оккупантов и боекомплект", - добавляют военные.

С помощью ударного дрона было нанесено поражение по живой силе противника.

"На видео зафиксирована боевая работа воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины в одном из районов Луганской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.

Отметим, ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 480 оккупантов и сбили восемь вражеских БПЛА. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 101 430 военных убитыми.

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