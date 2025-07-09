ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Десантники взяли в полон офіцера російської армії та показали відео

Середа 09 липня 2025 10:01
UA EN RU
Десантники взяли в полон офіцера російської армії та показали відео Фото ілюстративне: десантники взяли в полон офіцера російської армії (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Воїни-десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою дрона змусили російського офіцера здатися у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Військові розповіли, що ід час виконання бойового завдання оператор дрона 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ЗСУ двома влучними скидами поранив офіцера армії РФ. Після ударів ворог зрозумів, що опір - марний, і виявив бажання здатися в полон.

Українські десантники наголосили, що попри кропопролитну війну, вони діють у межах міжнародного гуманітарного права. Полоненому російському офіцерові надали першу медичну допомогу, дали воду та їжу - усе згідно з вимогами Женевських конвенцій.

"Цей випадок - ще одне нагадування: життя - це вибір. І один із російських офіцерів обрав здатися, щоб вижити", - йдеться у повідомленні.

Захоплення полонених РФ

Нагадаємо, у червні українські десантники провели успішну операцію на території Сумської області, в ході якої було взято в полон 15 військовослужбовців армії РФ. Серед них - бійці "жорстоких" бригад.

Перед тим, десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку.

Ще раніше бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос