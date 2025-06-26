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Десантники взяли в полон 15 окупантів на Сумщині та показали відео

Четвер 26 червня 2025 09:44
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Десантники взяли в полон 15 окупантів на Сумщині та показали відео Ілюстративне фото: українські війська взяли в полон росіян (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські десантники провели успішну операцію на території Сумської області, в ході якої було взято в полон 15 військовослужбовців армії РФ. Серед них - бійці "жорстоких" бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу десантно-штурмових військ України.

Як повідомляється, більшість затриманих - солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти Росії. Ці формування відомі особливою жорстокістю щодо українських військовополонених, про що неодноразово заявляли самі звільнені з полону бійці ЗСУ.

За словами українських військових, самі полонені росіяни розповіли про нелюдське ставлення у своїх частинах на території РФ - психологічний тиск, приниження та погрози від командирів.

Після захоплення ворожим військовим надали першу медичну та психологічну допомогу. У подальшому вони можуть бути задіяні в обміні на українських воїнів, які досі утримуються у полоні РФ.

Захоплення полонених РФ

Нагадаємо, у кінці травня десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку.

Перед тим бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.

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