Десантники взяли в плен офицера российской армии и показали видео

Военные рассказали, что во время выполнения боевого задания оператор дрона 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ВСУ двумя точными сбросами ранил офицера армии РФ. После ударов враг понял, что сопротивление - бесполезно, и изъявил желание сдаться в плен.

Украинские десантники отметили, что несмотря на кропопролитную войну, они действуют в рамках международного гуманитарного права. Пленному российскому офицеру оказали первую медицинскую помощь, дали воду и еду - все согласно требованиям Женевских конвенций.

"Этот случай - еще одно напоминание: жизнь - это выбор. И один из российских офицеров выбрал сдаться, чтобы выжить", - говорится в сообщении.