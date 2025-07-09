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Десантники взяли в плен офицера российской армии и показали видео

Среда 09 июля 2025 10:01
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Десантники взяли в плен офицера российской армии и показали видео Фото иллюстративное: десантники взяли в плен офицера российской армии (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Воины-десантники 77-й отдельной аэромобильной бригады с помощью дрона заставили российского офицера сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Военные рассказали, что во время выполнения боевого задания оператор дрона 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ВСУ двумя точными сбросами ранил офицера армии РФ. После ударов враг понял, что сопротивление - бесполезно, и изъявил желание сдаться в плен.

Украинские десантники отметили, что несмотря на кропопролитную войну, они действуют в рамках международного гуманитарного права. Пленному российскому офицеру оказали первую медицинскую помощь, дали воду и еду - все согласно требованиям Женевских конвенций.

"Этот случай - еще одно напоминание: жизнь - это выбор. И один из российских офицеров выбрал сдаться, чтобы выжить", - говорится в сообщении.

Захват пленных РФ

Напомним, в июне украинские десантники провели успешную операцию на территории Сумской области, в ходе которой было взято в плен 15 военнослужащих армии РФ. Среди них - бойцы "жестоких" бригад.

Перед тем, десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении.

Еще раньше бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ взяли в плен, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

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