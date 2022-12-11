Спецпризначенці СБУ ударом ПТРК знищили російський "Камаз" та 10 окупантів: відео

Спецпризначенці Служби безпеки України одним влучним ударом з ПТРК знищили ворожий "Камаз", а також 10 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Facebook.

Захисники уточнили, що тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський "Камаз" та його пасажирів. "Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат. Працюємо далі до повної Перемоги", - йдеться у повідомленні.