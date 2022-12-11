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Десантники разбили вражескую ДРГ в районе Бахмута (видео)

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Воскресенье 11 декабря 2022 14:15
Десантники разбили вражескую ДРГ в районе Бахмута (видео) Иллюстративное фото: десантники разбили вражескую ДРГ в районе Бахмута (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ разбили диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШУ в Telegram.

Отмечается, что захватчики задействовали ДРГ для выявления системы обороны позиций украинских военных.

"Однако подобраться к позициям 71-й отдельной егерской бригады ДШВ не получилось - всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем", - говорится в сообщении.

По подтвержденным данным, по меньшей мере два захватчика были ликвидированы.

Напомним, спецназовцы СБУ одним точным ударом с ПТРК уничтожили российский "Камаз" и 10 захватчиков.

Кроме того, украинским бойцам удалось снять, чем занимаются россияне в окопе, когда на их головы падают мины.

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