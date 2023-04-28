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Десантники в Луганській області знищили дві російські БМП-2 (фото)

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Луганська область, П'ятниця 28 квітня 2023 10:54
Десантники в Луганській області знищили дві російські БМП-2 (фото) Фото: десантники в Луганській області знищили дві російські БМП-2 (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області українські бійці продовжують відбивати атаки противника. Десантникам вдалося знищити дві російські БМП-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Генштабу ЗСУ.

Зазначено, що російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону в Луганській області.

"Щодня воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України відбивають атаки противника, впевнено перетворюючи на металобрухт ворожі бойові машини разом з їхніми безславними господарями", - йдеться в повідомленні.

Фото: десантники в Луганській області знищили дві російські БМП-2 (t.me/GeneralStaffZSU)

Як раніше ми писали, ЗСУ знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення було знищено вже 7 181 бойових броньованих машин російської армії.

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