Десантники в Луганской области уничтожили две российские БМП-2 (фото)

В Луганской области украинские бойцы продолжают отбивать атаки противника. Десантникам удалось уничтожить две российских БМП-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм -канал Генштаба ВСУ.

Отмечено, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону в Луганской области.

"Ежедневно воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины отбивают атаки противника, уверенно превращая в металлолом вражеские боевые машины вместе с их бесславными хозяевами", - говорится в сообщении.

Фото: десантники в Луганской области уничтожили две российские БМП-2 (t.me/GeneralStaffZSU)

Как ранее мы писали, ВСУ уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения было уничтожено уже 7181 боевых бронированных машин российской армии.

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