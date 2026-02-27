Десантники Британії та Франції провели підготовку до можливого перекидання в Україну
Британські та французькі десантники завершили останні приготування до можливої миротворчої місії в Україні. Їх можуть відправити, якщо країна укладе мирну угоду з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Читайте також: Україна в майбутньому готова розмістити війська за кордоном, - Сибіга
Як пише видання, навчання в провінції Бретані відбулися 24 лютого і є заключними навчаннями з підготовки десантників до розгортання в будь-якій точці країн НАТО. Ця підготовка є частиною навчань "Оріон", які закінчаться 3 березня.
Дії відбулися за кілька тижнів після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Великобританія і Франція очолять миротворчі сили в Україні, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню між Києвом і Москвою.
Згідно з публікацією The Telegraph, під час навчань понад 600 солдатів із 16-ї повітряно-десантної бригади Британії провели імітацію рейду разом зі своїми товаришами з 11-ї парашутно-десантної бригади Франції.
Наразі склад підрозділів, які можуть бути задіяні в Україні, поки що не озвучено. Але видання зазначає, що військові 16-ї повітряно-десантної бригади входять до числа британських сил високої готовності і здатні в найкоротші терміни розвернутися у складі сил НАТО.
Що загалом було на навчаннях "Оріон"
У Міноборони Британії заявили, що в навчаннях "Оріон" беруть участь близько 2000 британських і французьких військових. Ці навчання являють собою випробувальну місію з "підтримки союзника по НАТО в боротьбі з повстанським рухом і загрозою вторгнення".
Дев'ятиденні повітряно-десантні навчання розпочалися 24 лютого з того, що військові здійснили стрибки з транспортних літаків Королівських ВПС і Космічних сил Британії, після чого зайняли позиції і розгорнули оборонні споруди.
Під час навчань, покликаних підготувати війська до реалій конфліктів XXI століття, військові відбивають умовні атаки, а потім відпрацюють засідки і напади на ворожі сили.
Зокрема, під контролем французького штабу на авіабазі Орлеан-Брісі (неподалік Парижа), британські розвідники та парашутисти з групи командос здійснили непомітну висадку на полігоні Сен-Сир-Коеткуїдан.
Вони знищили ворожі засоби ППО і позначили зону висадки основних сил, в якій висадилися солдати 2-го батальйону парашутного полку в складі двох бойових груп.
Взвод з італійської бригади парашутистів теж вступив у бій, після чого літак RAF A400M кинув припаси.
Як очікується, навчання завершаться 3 березня. За словами французького генерала Рено Ронде, вони мають вирішальне значення.
"Навчання... дають нам змогу тестувати нові конструкції та обладнання, особливо в галузі гібридних комунікаційних мереж та інтеграції безпілотних літальних апаратів. Здатність до інновацій та швидкої адаптації тепер є ключовим фактором збереження переваги на полі бою", - зазначив він.
У чому проблема для Британії відправити війська в Україну
Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Британія і Франція зобов'язалися направити в Україну контингент чисельністю близько 5000 солдатів від кожної з країн.
Однак Британія має проблему виставити такі боєздатні сили, оскільки чисельність армії країни скоротилася приблизно до 70 тисяч військових, що є найнижчим показником за більш ніж 200 років.
Цього тижня Стармера попередили, що для досягнення цієї мети Британії доведеться вивести війська з Естонії та Кіпру, щоб направити в Україну повністю оснащену бригаду.
У середу міністр збройних сил Аль Карнс попередив, що до великої війни в Британії залишилося три роки, зазначивши, що країна не готова до такого конфлікту.
"Що стосується стримування Росії, у нас є від трьох до п'яти років, перш ніж нам доведеться вступати в серйозне протистояння з великою державою, у тій чи іншій формі конфлікт, обмежений географічно", - сказав він.
Карнс додав, що британська армія в багатьох моментах не змінилася з 1990-х років, тому необхідно рухатися швидше і в усьому.
Що ще відомо про війська "Коаліції охочих"
Нагадаємо, 24 лютого Кір Стармер оголосив про посилення підтримки України в рамках "Коаліції охочих", створеної спільно з партнерами.
Він зазначив, що в рамках багатонаціональних сил для України вже працює штаб із 70 осіб, а підготовка британських фінансується урядом на суму 200 млн стерлінгів.
Крім того, днями очільник Міноборони Британії Джон Гілі заявив, що хоче стати першим главою відомства, який направить британських військових в Україну. Він підкреслив, що це стане сигналом завершення війни і досягнення миру.
Варто зазначити, що кілька тижнів тому президент Франції Еммануель Макрон пояснив, чому війська країн "Коаліції охочих" не можна відправити зараз.
За його словами, така дія означала б ескалацію у війні і ризик втрати контролю над ситуацією.