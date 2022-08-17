Десантники армии РФ провалили разведку боем позиций ВСУ в Херсонской области и отступили

Оккупанты силами десантно-штурмового взвода пытались провести разведку боем позиций ВСУ в районе Белой Криницы Херсонской области, но потерпели поражение и отступили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач уничтожено 15 солдат противника, один противотанковый ракетный комплекс, а также шесть единиц автомобильной техники.

Также 16 августа украинская авиация на южном направлении атаковала очередной вражеский опорный пункт и районы сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян возле Правдино, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

Напомним, во вторник, 16 августа, утром во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонирует хранилище боеприпасов.

Позже на полуострове снова прогремели взрывы, на этот раз на военной авиабазе возле оккупированного Симферополя. Взрывы произошли на военной авиабазе в пгт Гвардейское, которая находится в нескольких сотнях километров от линии фронта.

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