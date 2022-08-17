Десантники армії РФ провалили розвідку боєм позицій ЗСУ в Херсонській області і відступили

Окупанти силами десантно-штурмового взводу намагалися провести розвідку боєм позицій ЗСУ в районі Білої Криниці Херсонської області, але зазнали поразки і відступили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань знищено 15 солдатів противника, один протитанковий ракетний комплекс, а також шість одиниць автомобільної техніки.

Також 16 серпня українська авіація на південному напрямку атакувала черговий ворожий опорний пункт і райони зосередження живої сили, озброєння і техніки росіян біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

Нагадавши, у вівторок, 16 серпня, вранці в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонує сховище боєприпасів.

Пізніше на півострові знову прогриміли вибухи, цього разу на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя. Вибухи сталися на військовій авіабазі в смт Гвардійське, яка знаходиться в декількох сотнях кілометрів від лінії фронту.

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