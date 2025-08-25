Держстат забракував "індекс борщу"

"Борщовий набір не є статистичним показником. Він не вимагається жодними європейськими правилами і не має запиту з боку наших клієнтів", - сказав Макарчук.

За його словами, головна складність полягає в тому, що борщ не має універсального рецепта, а отже і розрахунок його вартості завжди буде суб’єктивним.

"Борщ всі варять по-різному, беруть різну кількість продуктів, різний обсяг. Ми спробували здійснити такий розрахунок по собі. Він максимально необ’єктивний, тому що ми керувались рецептом, який нам подобається, іншим людям можуть подобатись інші пропорції", - пояснив голова Держстату.

Разом із тим у відомстві спробували підрахувати вартість трилітрової каструлі борщу. За підрахунками, у Харківській області пісний борщ коштує близько 80 гривень, а з м’ясом - 141,80 гривень.

Некоректний показник

Втім, за словами Макарчука, оцінювати інфляцію лише за "борщовим набором" некоректно.

"Ми ж не їмо борщ щодня і виключно його. Для оцінки інфляції важливо мати набагато ширший кошик, який включає не тільки продукти, а й оплату комунальних послуг, енергоносії, паливо та інші витрати домогосподарств", - наголосив він.