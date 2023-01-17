"Індекс борщу": як змінилися ціни в Україні з початку війни

Фото: борщ в Україні з початку війни подорожчав на 21% (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, 13 січня 2023 року обійдеться в 99,2 грн. За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання (BRDO).

Всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну. Найбільше зросла вартість м’яса (+63,7%). Далі за шкалою подорожчання - сметана (31,9%) та морква (26,5%). Натомість зменшилась ціна інших овочів - картоплі (-32,1%), капусти (-45,9%) та буряка (-48,0%).