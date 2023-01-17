"Індекс борщу": як змінилися ціни в Україні з початку війни
Фото: борщ в Україні з початку війни подорожчав на 21% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, 13 січня 2023 року обійдеться в 99,2 грн. За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання (BRDO).
Всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну.
Найбільше зросла вартість м’яса (+63,7%).
Далі за шкалою подорожчання - сметана (31,9%) та морква (26,5%).
Натомість зменшилась ціна інших овочів - картоплі (-32,1%), капусти (-45,9%) та буряка (-48,0%).
Нагадаємо, за даними Держстату, найбільше за 2022 рік подорожчали цибуля, морква, рис, яйця, риба, сало та гречка.
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