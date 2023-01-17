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"Індекс борщу": як змінилися ціни в Україні з початку війни

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 13:22
"Індекс борщу": як змінилися ціни в Україні з початку війни Фото: борщ в Україні з початку війни подорожчав на 21%  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, 13 січня 2023 року обійдеться в 99,2 грн. За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання (BRDO).

Всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну.

Найбільше зросла вартість м’яса (+63,7%).

Далі за шкалою подорожчання - сметана (31,9%) та морква (26,5%).

Натомість зменшилась ціна інших овочів - картоплі (-32,1%), капусти (-45,9%) та буряка (-48,0%).

&quot;Індекс борщу&quot;: як змінилися ціни в Україні з початку війни

Нагадаємо, за даними Держстату, найбільше за 2022 рік подорожчали цибуля, морква, рис, яйця, риба, сало та гречка.

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