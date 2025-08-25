ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Держстат забракував "індекс борщу"

Україна, Понеділок 25 серпня 2025 13:36
UA EN RU
Держстат забракував "індекс борщу" Фото: Індекс борщу не відображає інфляції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Борщ не має сталого рецепту та містить замало інгредієнтів для того, щоб об'єктивно відображати зміну цін в Україні.

Про це повідомив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Харкові.

"Борщовий набір не є статистичним показником. Він не вимагається жодними європейськими правилами і не має запиту з боку наших клієнтів", - сказав Макарчук.

За його словами, головна складність полягає в тому, що борщ не має універсального рецепта, а отже і розрахунок його вартості завжди буде суб’єктивним.

"Борщ всі варять по-різному, беруть різну кількість продуктів, різний обсяг. Ми спробували здійснити такий розрахунок по собі. Він максимально необ’єктивний, тому що ми керувались рецептом, який нам подобається, іншим людям можуть подобатись інші пропорції", - пояснив голова Держстату.

Разом із тим у відомстві спробували підрахувати вартість трилітрової каструлі борщу. За підрахунками, у Харківській області пісний борщ коштує близько 80 гривень, а з м’ясом - 141,80 гривень.

Некоректний показник

Втім, за словами Макарчука, оцінювати інфляцію лише за "борщовим набором" некоректно.

"Ми ж не їмо борщ щодня і виключно його. Для оцінки інфляції важливо мати набагато ширший кошик, який включає не тільки продукти, а й оплату комунальних послуг, енергоносії, паливо та інші витрати домогосподарств", - наголосив він.

Нагадаємо, деякі компанії в Україні вимірюють "індекс борщу". Наприклад, беруть рецепт, який оголошують "класичним", з капусти, буряка, моркви, картоплі, свинини та сметани, та порівнюють ціни на ці продукти з часом.

Нагадаємо, споживчі ціни в липні впали на 0,2%, найбільше подешевшали овочі - на 23,9%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни в Україні Державна служба статистики
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили