ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Госстат забраковал "индекс борща"

Украина, Понедельник 25 августа 2025 13:36
UA EN RU
Госстат забраковал "индекс борща" Фото: Индекс борща не отражает инфляции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Борщ не имеет устойчивого рецепта и содержит мало ингредиентов для того, чтобы объективно отражать изменение цен в Украине.

Об этом сообщил глава Государственной службы статистики Арсен Макарчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Харькове.

"Борщевой набор не является статистическим показателем. Он не требуется никакими европейскими правилами и на него нет запроса со стороны наших клиентов", - сказал Макарчук.

По его словам, главная сложность заключается в том, что борщ не имеет универсального рецепта, а значит и расчет его стоимости всегда будет субъективным.

"Борщ все варят по-разному, берут разное количество продуктов, разный объем. Мы попытались осуществить такой расчет по себе. Он максимально необъективный, потому что мы руководствовались рецептом, который нам нравится, другим людям могут нравиться другие пропорции", - пояснил глава Госстата.

Вместе с тем в ведомстве попытались подсчитать стоимость трехлитровой кастрюли борща. По подсчетам, в Харьковской области постный борщ стоит около 80 гривен, а с мясом - 141,80 гривен.

Некорректный показатель

Впрочем, по словам Макарчука, оценивать инфляцию только по "борщевому набору" некорректно.

"Мы же не едим борщ ежедневно и исключительно его. Для оценки инфляции важно иметь гораздо более широкую корзину, которая включает не только продукты, но и оплату коммунальных услуг, энергоносители, топливо и другие расходы домохозяйств", - подчеркнул он.

Напомним, некоторые компании в Украине измеряют "индекс борща". Например, берут рецепт, который объявляют "классическим", из капусты, свеклы, моркови, картофеля, свинины и сметаны, и сравнивают цены на эти продукты со временем.

Напомним, потребительские цены в июле упали на 0,2%, больше всего подешевели овощи - на 23,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине Государственная служба статистики
Новости
Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта
Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы