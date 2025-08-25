Госстат забраковал "индекс борща"

Борщ не имеет устойчивого рецепта и содержит мало ингредиентов для того, чтобы объективно отражать изменение цен в Украине.

Об этом сообщил глава Государственной службы статистики Арсен Макарчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Харькове.

"Борщевой набор не является статистическим показателем. Он не требуется никакими европейскими правилами и на него нет запроса со стороны наших клиентов", - сказал Макарчук.

По его словам, главная сложность заключается в том, что борщ не имеет универсального рецепта, а значит и расчет его стоимости всегда будет субъективным.

"Борщ все варят по-разному, берут разное количество продуктов, разный объем. Мы попытались осуществить такой расчет по себе. Он максимально необъективный, потому что мы руководствовались рецептом, который нам нравится, другим людям могут нравиться другие пропорции", - пояснил глава Госстата.

Вместе с тем в ведомстве попытались подсчитать стоимость трехлитровой кастрюли борща. По подсчетам, в Харьковской области постный борщ стоит около 80 гривен, а с мясом - 141,80 гривен.

Некорректный показатель

Впрочем, по словам Макарчука, оценивать инфляцию только по "борщевому набору" некорректно.

"Мы же не едим борщ ежедневно и исключительно его. Для оценки инфляции важно иметь гораздо более широкую корзину, которая включает не только продукты, но и оплату коммунальных услуг, энергоносители, топливо и другие расходы домохозяйств", - подчеркнул он.