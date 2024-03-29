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Держстат оцінив зростання економіки України за останній рік

Фото: економіка України відновилася на 5,3% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку валового внутрішнього продукту України (ВВП) за 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП зріс на 5,3%. Номінальний ВВП становив 6 трлн 537,8 млрд гривень.

Держстат оцінює падіння ВВП України у 2022 році у 28,8%.

Оцінки ВВП України

Раніше Мінекономіки оцінило зростання економіки України у 2023 році на рівні 5,0%. Національний банк України дає оцінку зростання 5,7%.

За оцінкою МВФ, економіка України зросла на 5% у 2023 році.

Прогнози на 2024 рік

Уряд України заклав у держбюджеті України прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 4,6%.

За прогнозом НБУ, у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%, насамперед завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

МВФ прогнозує, що у 2024 році темпи зростання економіки України знизяться до 3-4%.

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Державна служба статистикиВВП