Мінекономіки назвали цифру зростання ВВП України минулого року

За попередніми оперативними оцінками, реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки .

"У 2023 році українська економіка проявила високу стійкість, повернулася до відновлювального зростання та за підсумком року показала кращі результати, ніж прогнозувалося на початку року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в огляді результат є віддзеркаленням поліпшення безпекової ситуації в країні завдяки професійності і стійкості ЗСУ, системної фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів

У міністерстві також відзначають "злагоджену роботу уряду й бізнесу".

Упродовж 2023 року ситуація на валютному ринку залишалася стабільною і контрольованою, йдеться в огляді Так, завдяки суттєвим надходженням від міжнародних партнерів та накопиченню значного рівня міжнародних резервів НБУ в жовтні перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу (станом на кінець року гривня девальвувала на 3,9% до 38 грн/долар). Станом на кінець 2023 року міжнародні резерви зросли на 42,2% до 40,5 млрд доларів.

"Темп зростання споживчих цін упродовж усього 2023 року відповідає найбільш спокійним, з погляду інфляції, рокам мирного часу, а в річному вимірі (5,1%) він досяг найнижчого рівня за останні 3 роки", - йдеться в документі.

В огляді також зазначається, що Мінекономіки під бюджетні розрахунки 2024 року закладало зростання ВВП на рівні 5%.

Прогнози з економіки України

У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1-3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз – 3,5%). За прогнозом НБУ, Прискоренню економічного зростання до 6,0% у 2025 році (попередній прогноз - 6,8%) сприятиме передусім очікуване зниження ризиків безпеки.

Кабмін також очікує на швидше відновлення реального ВВП у 2023 році - до 5% порівняно з 2,8% у попередньому прогнозі. Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування) морськими портами) та міграційних процесів тощо.