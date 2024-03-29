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Госстат оценил рост экономики Украины за последний год

Фото: экономика Украины восстановилась на 5,3% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку валового внутреннего продукта Украины (ВВП) за 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП вырос на 5,3%. Номинальный ВВП составил 6 трлн 537,8 млрд гривен.

Госстат оценивает падение ВВП Украины в 2022 году в 28,8%.

Оценки ВВП Украины

Ранее Минэкономики оценило рост экономики Украины в 2023 году на уровне 5,0%. Национальный банк Украины дает оценку роста в 5,7%.

По оценке МВФ экономика Украины выросла на 5% в 2023 году.

Прогнозы на 2024 год

Правительство Украины заложило в госбюджете Украины прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 4,6%.

По прогнозу НБУ, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

МВФ прогнозирует, что в 2024 году темпы роста экономики Украины снизятся до 3-4%.

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Государственная служба статистикиВВП