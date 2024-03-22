Відновлення економіки України сповільниться: голова МВФ назвала причини

Економіка України виявилася стійкою в умовах війни, а макроекономічні показники у 2023 році виявилися сильнішими, ніж очікувалося. Однак у 2024 році відновлення сповільниться.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву після рішення Ради директорів МВФ схвалити транш на 880 млн. доларів.

"Вторгнення Росії в Україну продовжує приносити Україні величезні соціальні та економічні витрати. Проте макроекономічна та фінансова стабільність збереглася, що відображає вмілу політику української влади, а також суттєву зовнішню підтримку", - сказала вона.

За оцінкою МВФ, економіка України зросла на 5% у 2023 році після падіння на 29,1% у 2022 році. 2024 року темпи зростання знизяться до 3-4%.

"У майбутньому очікується, що відновлення дещо сповільниться з огляду на надзвичайно високі ризики для перспектив, зумовлені головним чином виключно високою невизначеністю, пов'язаною з війною, а також потенційними затримками у зовнішньому фінансуванні", - додала Георгієва.

За його словами, влада України має проявляти пильність щодо цих ризиків. Також дуже важливо, щоб зовнішнє фінансування, виділене Україні всіма донорами, здійснювалося своєчасно та передбачувано для захисту важко завойованої макроекономічної стабільності України.

Проблеми з фінансуванням

Як зазначила Георгієва, війна, що триває, продовжує виснажувати державні фінанси України.

"Зовнішні виплати на відповідних пільгових умовах, а також потужна мобілізація внутрішніх ресурсів необхідні Україні для задоволення своїх потреб у фінансуванні та забезпечення фінансової та боргової стійкості. матиме вирішальне значення для забезпечення фінансової стабільності", - додала він.

Реформи, спрямовані на подальше зміцнення основ підготовки середньострокового бюджету, фіскальних ризиків та прозорості, а також управління державними інвестиціями, мають просуватися на підтримку цих цілей, заявила глава МВФ.

Ситуація у фінансовій сфері

"Нещодавній перехід до режиму керованого обмінного курсу став важливим кроком на шляху до нормалізації грошово-кредитної та валютної політики, а підвищення гнучкості обмінного курсу допоможе зміцнити стійкість економіки до зовнішніх шоків. ринку сприяють подальшому пом'якшенню грошово-кредитної політики. Поступовий підхід до пом'якшення валютного контролю, що відповідає стратегії Національного банку України, матиме важливе значення для захисту валютних резервів. Зусилля влади щодо уникнення монетарного фінансування мають продовжуватися", - заявила Георгієва.

Глава МВФ зазначила, що щодо фінансового сектора залишається стабільним, і необхідно продовжувати зусилля щодо підвищення готовності до зміцнення систем фінансової безпеки, нагляду, управління та планування на випадок непередбачених обставин.

"Стійкий імпульс реформ, спрямований на вдосконалення систем боротьби з корупцією та управління, включаючи забезпечення ефективності антикорупційних інститутів, матиме важливе значення для стримування бюджетних ризиків, прискорення економічного зростання та підтримки шляху до вступу до ЄС", - йдеться у заяві.