В Україні стрімко зросла кількість сезонних вакансій: кого шукають на літо

Наразі в Державній службі зайнятості є 628 вакансій сезонного характеру. Кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.

За видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.

У професійному розрізі йдеться про підсобних робітників, педагогів-організаторів, стюардів (послуги в дорозі), плодоовочівників, робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

На початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тис. вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч.

Зростання кількості вакансій відбулося практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.