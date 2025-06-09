В Украине стремительно выросло количество сезонных вакансий: кого ищут на лето

С начала лета в Украине традиционно увеличивается количество сезонных вакансий. Также растет количество соискателей работы в возрасте до 18 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости.
Сейчас в Государственной службе занятости есть 628 вакансий сезонного характера. Количество несовершеннолетних в поисках подработки составляет 123 человека.
По видам экономической деятельности больше всего вакансий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.
В профессиональном разрезе речь идет о подсобных рабочих, педагогов-организаторов, стюардов (услуги в дороге), плодоовощеводов, рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.
В начале года в Государственной службе занятости насчитывалось 47 тыс. вакансий, а по состоянию на 1 июня их количество выросло на 40% и составило 66 тысяч.
Рост количества вакансий произошел практически во всех видах экономической деятельности. Наиболее существенное увеличение наблюдается в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.
По данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен. В сельском хозяйстве зарплата выросла на 42,7% до 21 413 гривен.
Как отмечают в НБУ, нехватка работников поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает медленное повышение реальных зарплат.
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