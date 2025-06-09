В Украине стремительно выросло количество сезонных вакансий: кого ищут на лето

Сейчас в Государственной службе занятости есть 628 вакансий сезонного характера. Количество несовершеннолетних в поисках подработки составляет 123 человека.

По видам экономической деятельности больше всего вакансий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.

В профессиональном разрезе речь идет о подсобных рабочих, педагогов-организаторов, стюардов (услуги в дороге), плодоовощеводов, рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.

В начале года в Государственной службе занятости насчитывалось 47 тыс. вакансий, а по состоянию на 1 июня их количество выросло на 40% и составило 66 тысяч.

Рост количества вакансий произошел практически во всех видах экономической деятельности. Наиболее существенное увеличение наблюдается в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.