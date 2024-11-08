Держпром, "Санта" та Сухий фонтан. Який вигляд має центр Харкова після атаки КАБів (фото)
Росія цієї ночі скинула авіабомби в самий центр Харкова. Через удари КАБів пошкоджені будівлі Держпрому, виходи однієї зі станцій метро, величезна вирва утворилася на площі Свободи, недалеко від Сухого фонтану.
РБК-Україна в матеріалі публікує кадри з центру Харкова та розповідає про наслідки ворожої атаки.
Ворог підступно атакував мільйонне місто з літаків близько 03:30. Спочатку росіяни влучили КАБом по 12-поверхівці на Салтівці. В будинку стався обвал з третього по перший поверх. Сталася невелика пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Також постраждали навколишні будинки та автівки, що були припарковані у дворі.
Постраждали 25 людей, серед них одне тримісячне немовля. Потерпілі у легкому та середньому стані, без важких. Госпіталізовані шестеро. Евакуювали з багатоповерхівки 30 людей, із них - 4 дітей. Розбір завалів ще триває.
"Рятувальники продовжують пошукову операцію. Вона була ускладнена постійними загрозами повторного удару. Через що доводилося припиняти тимчасово пошукову операцію", - розповів в ефірі телемарафону заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.
Два інші удари прийшлися на Шевченківський район, розташований у центрі міста.
"Це історичний район - центр міста, фактично район щільної забудови. Там пошкоджені магазини, виходи з метро, щонайменше 6 житлових багатоповерхівок", - зазначив Іванов.
За словами мера міста Ігоря Терехова, у центрі сталося влучання біля дитячого супермаркету. Місцеві ЗМІ пишуть, що йдеться про "приліт" авіабомби у величезну березу біля магазину "Антошка" на Науковій.
Поряд значно пошкоджені виходи з метро. Станція "Наукова", що буквально під місцем вибуху, вціліла, але потрощені усі наземні виходи підземки - два дуже сильно, повідомив Терехов.
Фото: у Харкові внаслідок обстрілу біля метро "Наукова" пошкоджено будівлі та закрито три виходи (t.me/dumka_media, t.me/nakipelovo)
Прямо біля виходу з метро розташований McDonald's, який також зазнав пошкоджень. Голова Харківської ОВА показав, який вигляд має наразі заклад швидкого харчування.
Фото: непрацюючий McDonald's біля станції метро "Наукова" у Харкові, який пошкоджений внаслідок російського обстрілу (t.me/synegubov)
Також одна з російських авіабомб вдарила по скверу на площі Свободи в Харкові. Йдеться про "приліт" біля "Сухого" фонтану у землю скверу між корпусами університету ХНУ імені Каразіна. Сам фонтан залишився неушкодженим.
Знову дуже суттєво постраждав Держпром - це чергова атака на історичну будівлю, символ міста Харкова.
В будівлі від вибухової хвилі вилетіли сотні вікон.
Фото: Держпром вдруге за два тижні пошкоджений через ворожу атаку (t.me/synegubov)
Кадр з вирвою неподалік Держпрому опублікував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Фото: вирва на площі Свободи у Харкові навпроти Держпрому (t.me/police_kh_region)
Також через ворожий обстріл частково постраждала новорічна композиція, яку встановили в центрі міста буквально вчора.
Як пишуть місцеві ЗМІ, лише вчора у сквері завершили монтувати новорічне підсвічування та включили для перевірки інсталяцію - гігантську фігуру Санта-Клауса, що світиться. При цьому раніше по Санті вже "прилітало", його відновлювали. Цього разу бомба впала в лічених метрах від інсталяції.
Нічна атака РФ по Україні
Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада російські війська також завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 92 ударними "Шахедами" та безпілотниками невстановленого типу.
Всього сили ППО збили чотири ракети Х-59/69 та 62 "Шахеди", ще 26 дронів локаційно втрачено у різних регіонах України.
Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані Нацполіції, голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, заступника начальника Харківської ОВА Євгена Іванова, медіа "Думка", "Об'єктив.TV" та інші місцеві ЗМІ.
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