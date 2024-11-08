Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)

Россия в эту ночь сбросила авиабомбы в самый центр Харькова. Из-за ударов КАБов повреждены здания Госпрома, выходы одной из станций метро, огромная воронка образовалась на площади Свободы, недалеко от Сухого фонтана.

РБК-Украина в материале публикует кадры из центра Харькова и рассказывает о последствиях вражеской атаки.

Враг коварно атаковал миллионный город из самолетов около 03:30. Сначала россияне попали КАБом по 12-этажке на Салтовке. В доме произошел обвал с третьего по первый этаж. Произошел небольшой пожар, который быстро погасили спасатели. Также пострадали окрестные дома и автомобили, припаркованные во дворе.

Пострадали 25 человек, среди них один трехмесячный младенец. Пострадавшие в легком и среднем состоянии, без тяжелых. Госпитализированы шестеро. Эвакуировали с многоэтажки 30 человек, из них - 4 детей. Разбор завалов продолжается.

Фото: в многоэтажке на Салтовке еще разбирают завалы (t.me/synegubov)

"Спасатели продолжают поисковую операцию. Она была осложнена постоянными угрозами повторными угрозами повторного удара. Из-за чего приходилось прекращать временно поисковую операцию", - рассказал в эфире телемарафона заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Два других удара пришлись на Шевченковский район, расположенный в центре города.

"Это исторический район - центр города, фактически район плотной застройки. Там повреждены магазины, выходы из метро, по меньшей мере, 6 жилых многоэтажек", - отметил Иванов.

По словам мэра города Игоря Терехова, в центре произошло попадание возле детского супермаркета. Местные СМИ пишут, что речь идет о "прилете" авиабомбы в огромную березу возле магазина "Антошка" на Научной.

Рядом значительно повреждены выходы из метро. Станция "Научная", буквально под местом взрыва, уцелела, но разбиты все наземные выходы подземки - два очень сильно, сообщил Терехов.

Фото: в Харькове в результате обстрела возле метро "Научная" повреждены здания и закрыты три выхода (t.me/dumka_media, t.me/nakipelovo)

Прямо у выхода из метро расположен McDonald's, который также получил повреждения. Глава Харьковской ОВА показал, как выглядит общепит.

Фото: неработающий McDonald's возле станции метро "Научная" в Харькове, поврежденный в результате российских обстрелов (t.me/synegubov)

Также одна из российских авиабомб ударила по скверу на площади Свободы в Харькове. Речь идет о "прилете" у "Сухого" фонтана в землю сквера между корпусами университета ХНУ имени Каразина. Сам фонтан остался невредимым.

Снова очень существенно пострадал Госпром - это очередная атака на историческое здание, символ города Харькова.

В здание от взрывной волны вылетели сотни окон.

Фото: Госпром второй раз за две недели поврежден из-за вражеской атаки (t.me/synegubov)

Кадр с воронкой недалеко от Госпрома опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фото: воронка на площади Свободы в Харькове напротив Госпрома (t.me/police_kh_region)

Также из-за вражеских обстрелов частично пострадала новогодняя композиция, которую установили в центре города буквально вчера.

Как пишут местные СМИ, только вчера в сквере завершили монтировать новогоднюю подсветку и включили для проверки инсталляцию - гигантскую светящуюся фигуру Санта-Клауса. При этом раньше по Санте уже "прилетало", его восстанавливали. В этот раз бомба упала в считанных метрах от инсталляции.