Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
Россия в эту ночь сбросила авиабомбы в самый центр Харькова. Из-за ударов КАБов повреждены здания Госпрома, выходы одной из станций метро, огромная воронка образовалась на площади Свободы, недалеко от Сухого фонтана.
РБК-Украина в материале публикует кадры из центра Харькова и рассказывает о последствиях вражеской атаки.
Враг коварно атаковал миллионный город из самолетов около 03:30. Сначала россияне попали КАБом по 12-этажке на Салтовке. В доме произошел обвал с третьего по первый этаж. Произошел небольшой пожар, который быстро погасили спасатели. Также пострадали окрестные дома и автомобили, припаркованные во дворе.
Пострадали 25 человек, среди них один трехмесячный младенец. Пострадавшие в легком и среднем состоянии, без тяжелых. Госпитализированы шестеро. Эвакуировали с многоэтажки 30 человек, из них - 4 детей. Разбор завалов продолжается.
"Спасатели продолжают поисковую операцию. Она была осложнена постоянными угрозами повторными угрозами повторного удара. Из-за чего приходилось прекращать временно поисковую операцию", - рассказал в эфире телемарафона заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.
Два других удара пришлись на Шевченковский район, расположенный в центре города.
"Это исторический район - центр города, фактически район плотной застройки. Там повреждены магазины, выходы из метро, по меньшей мере, 6 жилых многоэтажек", - отметил Иванов.
По словам мэра города Игоря Терехова, в центре произошло попадание возле детского супермаркета. Местные СМИ пишут, что речь идет о "прилете" авиабомбы в огромную березу возле магазина "Антошка" на Научной.
Рядом значительно повреждены выходы из метро. Станция "Научная", буквально под местом взрыва, уцелела, но разбиты все наземные выходы подземки - два очень сильно, сообщил Терехов.
Фото: в Харькове в результате обстрела возле метро "Научная" повреждены здания и закрыты три выхода (t.me/dumka_media, t.me/nakipelovo)
Прямо у выхода из метро расположен McDonald's, который также получил повреждения. Глава Харьковской ОВА показал, как выглядит общепит.
Фото: неработающий McDonald's возле станции метро "Научная" в Харькове, поврежденный в результате российских обстрелов (t.me/synegubov)
Также одна из российских авиабомб ударила по скверу на площади Свободы в Харькове. Речь идет о "прилете" у "Сухого" фонтана в землю сквера между корпусами университета ХНУ имени Каразина. Сам фонтан остался невредимым.
Снова очень существенно пострадал Госпром - это очередная атака на историческое здание, символ города Харькова.
В здание от взрывной волны вылетели сотни окон.
Фото: Госпром второй раз за две недели поврежден из-за вражеской атаки (t.me/synegubov)
Кадр с воронкой недалеко от Госпрома опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Фото: воронка на площади Свободы в Харькове напротив Госпрома (t.me/police_kh_region)
Также из-за вражеских обстрелов частично пострадала новогодняя композиция, которую установили в центре города буквально вчера.
Как пишут местные СМИ, только вчера в сквере завершили монтировать новогоднюю подсветку и включили для проверки инсталляцию - гигантскую светящуюся фигуру Санта-Клауса. При этом раньше по Санте уже "прилетало", его восстанавливали. В этот раз бомба упала в считанных метрах от инсталляции.
Ночная атака РФ по Украине
Напомним, что в ночь на 8 ноября российские войска также нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 92 ударными "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа.
Всего силы ПВО сбили четыре ракеты Х-59/69 и 62 "Шахеда", еще 26 дронов локационно потеряно в разных регионах Украины.
В результате ночной российской атаки пострадали, повреждены дома мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой области.
При подготовке материала использовались данные Нацполиции, главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, заместителя начальника Харьковской ОВА Евгения Иванова, медиа "Думка", "Объектив.TV" и другие местные СМИ.
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