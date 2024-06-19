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У Держенергонагляді допустили послаблення графіків відключення світла: коли чекати

Україна, Середа 19 червня 2024 22:32
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У Держенергонагляді допустили послаблення графіків відключення світла: коли чекати Ілюстративне фото: у серпні ситуація зі світлом в Україні може покращитись (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні можуть послабити графіки відключення світла вже у серпні. Такий прогноз пов'язаний з кількома причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна в ефірі "Суспільне".

Він нагадав, що росіяни пошкодили та знищили частину українських об'єктів генерації і це призвело до дефіциту електроенергії. Така ситуація викликала потребу вводити відключення світла. Ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці.

За словами Слободяна, зараз відбуваються планові ремонти на атомних енергоблоках. Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.

Також він додав, що перелік об'єктів критичної інфраструктури в Україні, які не відключають від світла, планують поділити за сезонами - на літній та зимовий.

"Наразі до переліку включені серед іншого об'єкти, які є надзвичайно важливими протягом опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити із переліку, а з настанням холодів повернути до нього", - розповів голова Держенергонагляду.

Він уточнив, що ремонт атомних енергоблоків та нові правила електропостачання об'єктів критичної інфраструктури можуть призвести до покращення ситуації зі світлом у серпні.

Відключення світла

Нагадаємо, в "Укренерго" практично щодня віддає розпорядження щодо застосування графіків відключень світла.

Зокрема, завтра, 20 червня, графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.

Такі заходи доводиться запроваджувати після неодноразових атак росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

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Електроенергія Вимкнення світла Графік відключення світла
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