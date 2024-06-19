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Як завтра відключатимуть світло за графіками: відповідь "Укренерго"

Україна, Середа 19 червня 2024 17:33
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Як завтра відключатимуть світло за графіками: відповідь "Укренерго" Ілюстративне фото: в Україні завтра графіки діятимуть весь день (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, знову діятимуть протягом усього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що причини для таких обмежень - високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Світло для об'єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.

Відключення світла в Україні

Зазначимо, в Україні застосовують обмеження електропостачання у рамках графіків, оскільки росіяни сильно пошкодили генерацію країни своїми ракетними та дроновими атаками.

Ситуація з електропостачанням ускладнюється і через спеку - українці багато користуються кондиціонерами і споживання зростає.

Зокрема, сьогодні, 19 червня, графіки відключень світла у всіх регіонах країни діють цілий день.

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Укренерго Електроенергія Вимкнення світла Графік відключення світла
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