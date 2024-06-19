Як завтра відключатимуть світло за графіками: відповідь "Укренерго"

В Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, знову діятимуть протягом усього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram .

Світло для об'єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.

Там уточнили, що причини для таких обмежень - високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

"Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.

Відключення світла в Україні

Зазначимо, в Україні застосовують обмеження електропостачання у рамках графіків, оскільки росіяни сильно пошкодили генерацію країни своїми ракетними та дроновими атаками.

Ситуація з електропостачанням ускладнюється і через спеку - українці багато користуються кондиціонерами і споживання зростає.

Зокрема, сьогодні, 19 червня, графіки відключень світла у всіх регіонах країни діють цілий день.

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