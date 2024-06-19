В Госэнергонадзоре допустили ослабление графиков отключения света: когда ждать
В Украине могут ослабить графики отключения света уже в августе. Такой прогноз связан с несколькими причинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной инспекции энергетического надзора Руслана Слободяна в эфире "Суспільне".
Он напомнил, что россияне повредили и уничтожили часть украинский объектов генерации и это привело к дефициту электроэнергии. Такая ситуация вызвала необходимость вводить отключения света. Ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца.
По словам Слободяна, сейчас проходят плановые ремонты на атомных энергоблоках. Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже учитывая оккупацию ЗАЭС.
Также он добавил, что перечень объектов критической инфраструктуры в Украине, которые не отключают от света, планируют поделить по сезонам - на летний и зимний.
"Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть к нему", - рассказал глава Госэнергонадзора.
Он уточнил, что ремонт атомных энергоблоков и новые правила электроснабжения объектов критической инфраструктуры могут привести к улучшению ситуации со светом в августе.
Отключения света
Напомним, в "Укрэнерго" практически ежедневно отдает распоряжения насчет применения графиков отключений света.
В частности, завтра, 20 июня, графики будут действовать с 00:00 до 24:00.
Такие меры приходится вводить после неоднократных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
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