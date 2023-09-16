У Держдумі заявили, що РФ воюватиме з усіма пострадянськими країнами

Потенційну окупацію всіх пострадянських республік Федоров назвав "поверненням до складу РФ", а такі загарбницькі плани Москви - не "хотілками, а заходами щодо забезпечення миру".

У цьому контексті депутат Держдуми РФ почав розмірковувати про протидію інших країн подібним агресивним амбіціям з боку Кремля, включаючи збройну боротьбу держав за свій суверенітет та територіальну цілісність.

"Усі колишні республіки рано чи пізно конфліктуватимуть або воюватимуть із Росією - це питання теорії. Деякі з них будуть не зараз - Білорусь. Грузія вже воювала, Україна. Це стосується в повному обсязі і Вірменії", - заявив російський політик.

Також він озвучив думку, що для уникнення війни нібито існує лише один спосіб - це "приєднання" цих держав до РФ "дипломатичним шляхом".

Єреван став віддалятися від Москви

Зазначимо, що подібні висловлювання представника російського законодавчого органу пролунали на тлі напруження відносин між Вірменією та РФ. Так, останнім часом відносини між країнами стали погіршуватися. З цим пов'язана низка факторів.

До прикладу, Вірменія погодилася провести на своїй території військові навчання із США.

Також у Кремлі стурбовані рішенням Єревана ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за депортацію українських дітей.

Додамо, що нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica заявив, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну показало, що його країна більше не може розглядати Москву як гаранта своєї безпеки.

Тут також слід нагадати, що цей російський депутат минулої осені відзначився різким і образливим висловом щодо Вірменії, назвавши її "тупиковою країною в геополітичному плані".