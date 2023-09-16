В Госдуме заявили, что РФ будет воевать со всеми постсоветскими странами

Потенциальную оккупацию всех постсоветских республик Федоров назвал "возвращением в состав РФ", а такие захватнические планы Москвы - не "хотелками, а мерами по обеспечению мира".

В этом контексте депутат Госдумы РФ стал размышлять о противодействии других стран подобным агрессивным амбициям со стороны Кремля, включая вооруженную борьбу государств за свой суверенитет и территориальную целостность.

"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать или воевать с Россией - это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас - Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", - заявил российский политик.

Также он озвучил мнение, что для избежания войны будто бы существует лишь один способ - это "присоединение" этих государств в РФ "дипломатическим путем".

Ереван стал отдаляться от Москвы

Отметим, что подобные высказывания представителя российского законодательного органа прозвучали на фоне напряжения отношений между Арменией и РФ. Так, в последнее время отношения между странами стало ухудшаться. С этим связан ряд факторов.

К примеру, Армения согласилась провести на своей территории военные учения с США.

Также в Кремле обеспокоены решением Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за депортацию украинских детей.

Добавим, что недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил о том, что широкомасштабное вторжение России в Украину показало, что его страна больше не может рассматривать Москву как гаранта своей безопасности.

Тут также следует напомнить, что этот российский депутата прошлой осенью отличился резким и оскорбительным высказыванием в отношении Армении, назвав ее "тупиковой страной в геополитическом плане".