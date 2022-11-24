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"Треба вирішувати". Путинський депутат назвав Вірменію незаконною державою

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Москва, Четвер 24 листопада 2022 02:37
"Треба вирішувати". Путинський депутат назвав Вірменію незаконною державою Фото: російський депутат Євген Федоров (bloknot.ru)
Автор: Сергей Новиков

Російський депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Євген Федоров вважає Вірменію "тупиковою країною", питання з русофобією, в якій потрібно "вирішувати за законом".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, він назвав Вірменію "тупиковою країною в геополітичному плані", а владу в ній було поставлено Сполученими Штатами у процесі нібито помаранчевої революції.

"У неї від Росії просто залежить питання виживання. Як вирішувати? Загальна стандартна відповідь - завжди треба вирішувати за законом. Вірменія вийшла зі складу СРСР за законом? Ні. Значить це незаконне державне утворення. Діяти треба виходячи з цього", - додав Федоров.

Зазначимо, що російська пропаганда вживає схожі визначення щодо України, а також Казахстану.

Зокрема російський президент Володимир Путін неодноразово повторював, що Володимир Ленін нібито створив Україну.

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