"Треба вирішувати". Путинський депутат назвав Вірменію незаконною державою
Російський депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Євген Федоров вважає Вірменію "тупиковою країною", питання з русофобією, в якій потрібно "вирішувати за законом".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
Зокрема, він назвав Вірменію "тупиковою країною в геополітичному плані", а владу в ній було поставлено Сполученими Штатами у процесі нібито помаранчевої революції.
"У неї від Росії просто залежить питання виживання. Як вирішувати? Загальна стандартна відповідь - завжди треба вирішувати за законом. Вірменія вийшла зі складу СРСР за законом? Ні. Значить це незаконне державне утворення. Діяти треба виходячи з цього", - додав Федоров.
Зазначимо, що російська пропаганда вживає схожі визначення щодо України, а також Казахстану.
Зокрема російський президент Володимир Путін неодноразово повторював, що Володимир Ленін нібито створив Україну.
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