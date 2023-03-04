В Держдумі РФ порадили "поважаючим себе" бізнесам купувати ППО для захисту

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов запропонував компаніям самотужки купувати системи ППО і ставити їх на своїх об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

За його словами, Росія - велика країна, тому "завжди знайдеться щілина", крізь яку може пролетіти безпілотник. А бюджет Міноборони спрямований на "захист важливих державних та військових об’єктів". За думкою депутата, такий внесок бізнесу в безпеку дозволить захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна поважаюча себе корпорація може закупити та встановити на свої об'єкти", - заявив Картаполов.

Він також вважає, що бізнесмени мають купувати системи ППО на постійній основі, мотивуючи це "протидією терористам".