В Госдуме РФ посоветовали "уважающим себя" бизнесам покупать ПВО для защиты

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил компаниям самостоятельно покупать системы ПВО и ставить их на своих объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

По его словам, Россия - большая страна, поэтому "всегда найдется щель", сквозь которую может пролететь беспилотник. А бюджет Минобороны направлен на "защиту важных государственных и военных объектов". По мнению депутата, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и установить на свои объекты", – заявил Картаполов.

Он также считает, что бизнесмены должны покупать системы ПВО на постоянной основе, мотивируя это "противодействием террористам".