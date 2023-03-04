В Госдуме РФ посоветовали "уважающим себя" бизнесам покупать ПВО для защиты
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил компаниям самостоятельно покупать системы ПВО и ставить их на своих объектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
По его словам, Россия - большая страна, поэтому "всегда найдется щель", сквозь которую может пролететь беспилотник. А бюджет Минобороны направлен на "защиту важных государственных и военных объектов". По мнению депутата, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.
"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и установить на свои объекты", – заявил Картаполов.
Он также считает, что бизнесмены должны покупать системы ПВО на постоянной основе, мотивируя это "противодействием террористам".
Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.
Позже в сети появились кадры, как в Москве устанавливают ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админпостроек, в том числе Министерства обороны РФ.
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