ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Госдуме РФ посоветовали "уважающим себя" бизнесам покупать ПВО для защиты

Новина українською →
Россия, Суббота 04 марта 2023 07:09
В Госдуме РФ посоветовали "уважающим себя" бизнесам покупать ПВО для защиты Фото: в России предлагают бизнесменам самостоятельно покупать ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил компаниям самостоятельно покупать системы ПВО и ставить их на своих объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По его словам, Россия - большая страна, поэтому "всегда найдется щель", сквозь которую может пролететь беспилотник. А бюджет Минобороны направлен на "защиту важных государственных и военных объектов". По мнению депутата, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и установить на свои объекты", – заявил Картаполов.

Он также считает, что бизнесмены должны покупать системы ПВО на постоянной основе, мотивируя это "противодействием террористам".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.

Позже в сети появились кадры, как в Москве устанавливают ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админпостроек, в том числе Министерства обороны РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин