У Держдумі РФ констатували провал усіх цілей Путіна у війні проти України

РФ у ході своєї повномасштабної війни проти України не змогла досягти жодної з цілей, офіційно заявлених керівником Кремля Володимиром Путіним під час оголошення так званої "спецоперації".

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ російського чиновника.

Таким чином, у Держдумі представник провладної партії "Єдина Росія" констатували повний стратегічний провал широкомасштабної військової агресії проти України.

"Коли розмова заходить про логіку цієї "спеціальної військової операції". Ви ж розумієте, що вона полягала в тому - якщо я правильно розумію, я не читав цих планів, - вона полягала в тому, що досить швидко, після нашої силової акції, Українська держава розвалюється, і без особливих жертв вдається досягти того, чого не вдалося досягти протягом восьми років, допоки намагалися реалізувати Мінські угоди", - розповідав Затулін.

При цьому він наголосив, що "цей план зірвався".

"Він просто був нереальний у своїй основі... Отже, зараз ми повинні переходити до іншого плану. Він має бути. І ми по суті до нього переходимо явочним порядком, просто не називаємо цього", - заявив представник Держдуми.

У цьому контексті чиновник нагадав про офіційно заявлені Путіним цілі на початку агресії проти України, що Кремль називає "СВО": "денацифікація", "демілітаризація", нейтралітет України та "захист жителів" ОРДЛО.

"По яких із цих пунктів ми досягли результатів на сьогодні? По жодному з них. Щобільше, деякі з них перестали мати всякий сенс", - резюмує Затулін.

Цілі РФ та України

Зазначимо, що керівництво РФ регулярно змінює свої цілі у війні проти України. Спочатку Кремль заявляв про "денацифікацію та демілітаризацію" України і мала намір нібито "захистити" населення східної частини країни.

Нині ж вони вже хочуть убезпечити території РФ від обстрілів та операцій у прикордонних областях, подібних до тієї, яку нещодавно здійснили підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

При цьому офіційні представники України наполягають, що завершення війни можливе тільки за умови повної деокупації територій нашої держави та виведення військ РФ.