В Госдуме РФ констатировали провал всех целей Путина в войне против Украины

РФ в ходе своей полномасштабной войны против Украины не смогла добиться ни одной из целей, официально заявленных руководителем Кремля Владимиром Путиным при оглашении так называемой "спецоперации".

Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, передает РБК-Украина со ссылкой на выступление российского чиновника на форуме.

Таким образом в Госдуме представитель провластной партии "Единая Россия" констатировал полный стратегический провал широкомасштабной военной агрессии против Украины.

"Когда разговор заходит о логике этой "специальной военной операции". Вы же понимаете, что она состояла в том - если я правильно понимаю, я не читал этих планов, - она состояла в том, что достаточно быстро, после нашей силовой акции, Украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения", - рассказывал Затулин.

При этом он подчеркнул, что "этот план сорвался".

"Он просто был нереальный в своей основе... Значит, сейчас мы должны переходить к другому плану. Он должен быть. И мы по сути к нему переходим явочным порядком, просто не называем этого", - заявил представитель Госдумы.

В этом контексте чиновник напомнил об официально заявленных Путиным целях в начале агрессии против Украины, называемой Кремлем "СВО": "денацификация", "демилитаризация", нейтралитет Украины и "защита жителей" ОРДЛО.

"По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл", - резюмирует Затулин.

Цели РФ и Украины

Отметим, что руководство РФ регулярно меняет свои цели в войне против Украины. Сначала Кремль заявлял о "денацификации и демилитаризации" Украины и намеревались якобы "защитить" население восточной части страны.

Теперь Москва стала заявлять, что уже хочет обезопасить территории РФ от обстрелов и операций в приграничных областях, подобных той, которую недавно осуществили подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

При этом официальные представители Украины настаивают, что завершение войны возможно только при полной деоккупации территорий нашего государства и выводе войск РФ.

Добавим, что по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в войне РФ против Украины уже наступил переломный момент "с точки зрения стратегических целей, которые они могут сегодня ставить перед собой, и которые мы можем ставить".