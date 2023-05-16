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У Путіна вигадали нову ціль війни: бояться "обстрілів" Росії

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Москва, Вівторок 16 травня 2023 13:12
У Путіна вигадали нову ціль війни: бояться "обстрілів" Росії Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі заявили, що Росія продовжуватиме вести війну проти України. При цьому там вигадали чергову нову мету, тепер це нібито потрібно агресору, аби не допустити так званих "обстрілів" території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова в коментарі прокремлівським ЗМІ.

Як пишуть російські пропагандистські медіа, Пєскова попросили прокоментувати так званий "черговий обстріл Бєлгородської області" на що він і видав чергову порцію маячні.

"Ми, природно, найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується спеціальна військова операція і продовжуватиметься, щоб цього не було", - заявив прихвостень Путіна.

Україна не атакує територію РФ

Нагадаємо, як раніше вже пояснював президент Володимир Зеленський, Україна не атакує територію Росії, бо не зацікавлена в цьому. Сили оборони зосередженні на звільненні суто українських територій.

Додамо, як пояснював радник голови ОП Михайло Подоляк, українці не атакують території РФ, а от країні-агресору варто боятися саме своїх партизанів.

Як зазначили в ОП, такими звинуваченнями в бік України насправді Кремль хоче налякати свій народ, щоб виправдати напад на іншу країну.

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