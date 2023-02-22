Держдума РФ ухвалила закон про призупинення участі Росії в ДСНО

Закон про зупинення Росією дії ДСНО набуде чинності з дня опублікування. Напередодні, 21 лютого, відповідний документ було внесено до Держдуми РФ російським диктатором Володимиром Путіним.

Держдума РФ ухвалила закон одноголосно - на його підтримку проголосував 401 депутат. Пізніше сьогодні, 22 лютого, проект закону також розгляне Рада федерації.

Як пише російський Інтерфакс, у законі зазначається, що рішення про поновлення Росією дії Договору між РФ і США щодо заходів щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь приймається президентом РФ.

Як повідомлялось, російський диктатор Володимир Путін 21 лютого у зверненні до Федеральних зборів Росії оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.

Франція та Британія висловили занепокоєння через вихід РФ з ядерної угоди. А позиція США залишається незмінною, попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням.

Детальніше про те, що собою являє цей договір і навіщо Росія призупинила участь, - у матеріалі РБК-Україна.