Закон о приостановлении Россией действия ДСНВ вступит в силу со дня опубликования. Накануне, 21 февраля, соответствующий документ был внесен в Госдуму РФ российским диктатором Владимиром Путиным.

Госдума РФ приняла закон единогласно - в его поддержку проголосовал 401 депутат. Позднее сегодня, 22 февраля, проект закона также рассмотрит Совет федерации.

Как пишет российский Интерфакс, в законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается президентом РФ.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин 21 февраля в обращении к Федеральному собранию России объявил об односторонней приостановке участия в ДСНВ.

Франция и Британия выразили обеспокоенность выходом РФ из ядерного соглашения. А позиция США остается неизменной, несмотря на "непонятное" решение российского диктатора Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением.

Детальнее о том, что представляет собой этот договор и зачем Россия приостановила участие, - в материале РБК-Украина.