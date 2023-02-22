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Госдума РФ приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Фото: Госдума РФ приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
Автор: Наталия Гурковская

Госдума РФ в среду, 22 февраля, приняла закон, приостанавливающий участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Решение депутаты приняли единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Закон о приостановлении Россией действия ДСНВ вступит в силу со дня опубликования. Накануне, 21 февраля, соответствующий документ был внесен в Госдуму РФ российским диктатором Владимиром Путиным.

Госдума РФ приняла закон единогласно - в его поддержку проголосовал 401 депутат. Позднее сегодня, 22 февраля, проект закона также рассмотрит Совет федерации.

Как пишет российский Интерфакс, в законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается президентом РФ.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин 21 февраля в обращении к Федеральному собранию России объявил об односторонней приостановке участия в ДСНВ.

Франция и Британия выразили обеспокоенность выходом РФ из ядерного соглашения. А позиция США остается неизменной, несмотря на "непонятное" решение российского диктатора Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением.

Детальнее о том, что представляет собой этот договор и зачем Россия приостановила участие, - в материале РБК-Украина.

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