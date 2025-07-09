У Держдепі заявили про готовність США надавати допомогу Україні

Сполучені Штати залишаються найбільшим прихильником України в світі та будуть надавати Києву допомогу стільки, скільки потрібно.
Про це заявила прес-секретар Держдепартаменту Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Державному департаменті США 8 липня.
За її словами, розмови про призупинення надання зброї Україні, що мали місце кілька днів тому, не слід розглядати як нову політику чи позицію Сполучених Штатів.
"Наша країна була і залишається найбільшим прихильником України. Ми дбаємо про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб у них було все необхідне. Президент чітко висловлювався про масові вбивства, які тривають, і про те, що це має припинитися, має бути режим припинення вогню, і це має бути рішення між двома сторонами", - зазначила Брюс.
Вона нагадала, що поставки американської зброї Україні були відновлені та що президент Дональд Трамп глибоко переймається і налаштований рішуче щодо здатності українців захищатися.
"Ситуація досить складна. Повторюся, ми їм (українцям - ред.) допомагаємо. І будемо продовжувати допомагати. Це наша позиція і вона завжди була незмінною", - підкреслила речник Держдепу.
2 липня видання Politico повідомило про те, що США начебто призупинили поставки певних видів озброєнь для України. Зокрема, ракети для систем ППО та високоточні боєприпаси.
У Білому домі зазначили, що рішення призупинити поставки ухвалене щодо всіх країн світу, оскільки на складах суттєво поменшало зброї.
Видання The Guardian зазначило, що США призупиняли поставки через дефіцит ракет для систем ППО Patriot.
8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Путін вбиває багато людей і тому США передадуть Україні більше оборонної зброї.
Під час телефонної розмови, Трамп пообіцяв президенту Володимиру Зеленському надіслати 10 перехоплювачів для ЗРК Patriot.
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