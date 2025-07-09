У Держдепі заявили про готовність США надавати допомогу Україні

За її словами, розмови про призупинення надання зброї Україні, що мали місце кілька днів тому, не слід розглядати як нову політику чи позицію Сполучених Штатів.

"Наша країна була і залишається найбільшим прихильником України. Ми дбаємо про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб у них було все необхідне. Президент чітко висловлювався про масові вбивства, які тривають, і про те, що це має припинитися, має бути режим припинення вогню, і це має бути рішення між двома сторонами", - зазначила Брюс.

Вона нагадала, що поставки американської зброї Україні були відновлені та що президент Дональд Трамп глибоко переймається і налаштований рішуче щодо здатності українців захищатися.

"Ситуація досить складна. Повторюся, ми їм (українцям - ред.) допомагаємо. І будемо продовжувати допомагати. Це наша позиція і вона завжди була незмінною", - підкреслила речник Держдепу.