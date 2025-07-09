В Госдепе заявили о готовности США оказывать помощь Украине

Она отметила, что разговоры о приостановке передачи оружия Украине, которые происходили несколько дней назад, не следует рассматривать как новую политику или позицию Соединенных Штатов.

По ее словам, "наша страна была и остается самым большим сторонником Украины и "мы заботимся об этих людях (украинцах. - ред.), чтобы у них было все необходимое".

"Президент четко высказался о массовых убийствах, которые продолжаются, и о том, что это должно прекратиться, должен быть режим прекращения огня, и это должно быть решение между двумя сторонами", - отметила Брюс.

Она напомнила, что поставки американского оружия Украине были восстановлены и что президент Дональд Трамп глубоко обеспокоен и настроен решительно относительно способности украинцев защищаться.

"Ситуация достаточно сложная. Повторюсь, мы им (украинцам - ред.) помогаем. И будем продолжать помогать. Это наша позиция и она всегда была неизменной", - подчеркнула спикер Госдепа.