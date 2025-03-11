В Госдепе заявили о "фантастических новостях" от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
Американская делегация достаточно оптимистично настроена относительно встречи представителей Украины и США в Саудовской Аравии. Ожидаются "фантастические новости для человечества".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер Госдепа Тэмми Брюс в Twitter.
"Очень волнующий день. День, который может много значить для людей во всем мире, когда речь идет о важном. Ожидаем фантастические новости для человечества, потому что мы очень оптимистично настроены, потому что знаем, что стоит на кону. Буду держать вас в курсе событий из Саудовской Аравии", - сказала Тэмми на видео.
Напомним, в Джидде уже более пяти часов продолжаются переговоры делегаций Соединенных Штатов Америки и Украины.
На встрече со стороны Украины присутствуют руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. А вот Штаты представляют госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц.
Переговоры в Саудовской Аравии
Стоит напомнить, что сейчас президент Владимир Зеленский также находится с визитом в Саудовской Аравии, однако заявлялось, что он не будет причастен к переговорам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии.
В то же время, перед началом переговоров глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина стремится к миру и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну, а также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места.
При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация ожидает от Соединенных Штатов Америки информацию об американо-украинских переговорах, которые проходят сегодня в Саудовской Аравии.
А вот издание Bloomberg писало, что российский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс относительно требований о земле, миротворцах и нейтралитете Украины во время любых мирных переговоров. И это может осложнить усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны.
18 февраля в Эр-Риядде состоялись переговоры между делегациями США и России. Они длились примерно 4,5 часа, а это была первая встреча такого уровня с начала полномасштабной российской агрессии против Украины.
Вторая же встреча состоялась уже 27 февраля в Стамбуле, Турция.
Больше о результатах переговоров США и РФ в Эр-Рияде - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Как проходит встреча Украины и США в Джидде - читайте в материале РБК-Украина.
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