В Госдепе заявили о "фантастических новостях" от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер Госдепа Тэмми Брюс в Twitter.

"Очень волнующий день. День, который может много значить для людей во всем мире, когда речь идет о важном. Ожидаем фантастические новости для человечества, потому что мы очень оптимистично настроены, потому что знаем, что стоит на кону. Буду держать вас в курсе событий из Саудовской Аравии", - сказала Тэмми на видео.

Напомним, в Джидде уже более пяти часов продолжаются переговоры делегаций Соединенных Штатов Америки и Украины.

На встрече со стороны Украины присутствуют руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. А вот Штаты представляют госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц.

Переговоры в Саудовской Аравии

Стоит напомнить, что сейчас президент Владимир Зеленский также находится с визитом в Саудовской Аравии, однако заявлялось, что он не будет причастен к переговорам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии.

В то же время, перед началом переговоров глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина стремится к миру и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну, а также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация ожидает от Соединенных Штатов Америки информацию об американо-украинских переговорах, которые проходят сегодня в Саудовской Аравии.

А вот издание Bloomberg писало, что российский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс относительно требований о земле, миротворцах и нейтралитете Украины во время любых мирных переговоров. И это может осложнить усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны.