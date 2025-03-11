Путін відмовляється йти на компроміс щодо захоплених територій України, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на компроміс щодо вимог про землю, миротворців і нейтралітет України під час будь-яких мирних переговорів. Це ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише Bloomberg, посилаючись на представників служб безпеки, Путін висуває свідомо "максималістські" вимоги напередодні переговорів про припинення війни. Путін розуміє, що такі умови будуть неприйнятними для українців та інших європейців. Це свідчить про те, що Путін готовий продовжувати воювати, якщо не доб'ється свого.

Така оцінка намірів Путіна змушує засумніватися в тому, що він серйозно налаштований на переговори про реалістичне і міцне мирне врегулювання з Україною. Вона також суперечить думці президента США Дональда Трампа про те, що, на його думку, Путін хоче миру.

"Чесно кажучи, мені стає дедалі важче мати справу з Україною", - сказав раніше Трамп.

Перемовини у Саудівській Аравії

Сьогодні у Саудівській Аравії проходять перемовини між українською та американською делегаціями. Раніше Трамп заявляв, що очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії. При цьому держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Україні доведеться поступитись Росії захопленими з 2014 року територіями у рамках мирної угоди.

Перед початком перемовин глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна прагне миру і готова вести переговори, щоб припинити війну, а також підходить до сьогоднішніх переговорів з офіційними особами США з "дуже відкритого" місця.