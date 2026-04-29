У Держдепі заперечили, що чиновниця у справах України йде у відставку через Трампа

Речник відомства заявив, що Девіс була незмінною прихильницею зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на встановлення тривалого миру між Росією та Україною.

"Вона йде на пенсію після 30 років видатної кар’єри в дипломатичній службі. Вона продовжуватиме з гордістю просувати політику президента Трампа, доки офіційно не покине Київ у червні 2026 року та не піде на пенсію з Державного департаменту", - заявив Піготт.

Що відомо про звільнення Девіс

Раніше Financial Times повідомляло, що Девіс розчарувалася у своїй ролі через незгоду з Трампом, який вирішив скоротити підтримку України. Саме тому вона вирішила піти у відставку.

Колеги-дипломати високо оцінюють професійний досвід Девіс. Наприклад, колишній посол США у Польщі Деніел Фрід назвав Девіс зразковим дипломатом та держслужбовцем.

"Вона справжній експерт, і адміністрації - усвідомлюють вони це чи ні - потрібні такі люди", - сказав він.